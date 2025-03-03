«Зайшли далі паперу». Індустріальні парки Василя Хмельницького та Altera Group залучили виробників. Що чекає на решту 90% з сотні парків

За три роки війни кількість індустріальних парків в Україні подвоїлась та перевищила сотню . Залучити кошти інвесторів змогли лише близько 10% з них. Чому та що чекає на галузь?

«Будувати завод самотужки було б десь на 10% дешевше, – каже власник та СЕО найбільшого в Україні виробника пожежної техніки «Пожмашина» Олег Аверʼянов. – Але таки обрав варіант – зводити в індустріальному парку».

У останній день січня «Пожмашина» підписала договір на будівництво нового заводу за $15 млн в львівському індустріальному парку Formatsia від Alterra Group.