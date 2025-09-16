За три роки війни кількість індустріальних парків в Україні подвоїлась – до 105. На розгляд урядом чекають ще 30 парків. Та лише третина з них змогла залучити до себе виробників . Які переваги індустріальних парків і що заважає їхньому розвитку в Україні? Головне з панелі про індустріальні парки на Форумі промисловців Forbes Ukraine

«Це фото пахне майбутнім», – каже зі сцени Форуму промисловців співвласник Alterra Group Дмитро Ковальчук. На світлині щойно завершена виробнича лінія компанії USP Panels в одному з семи індустріальних парків Alterra. Над її запуском дві команди працювали більше 14 місяців.

Резидентами Alterra також стали виробник спеціальної техніки (для ДСНС та інших служб) «Пожмашина», бренд шкарпеток Dodo Socks, ювелірна фабрика Family Gold Masters та інші.