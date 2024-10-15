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На запад за ветром. Из-за войны из Краматорска на Закарпатье переехал единственный в Украине завод по производству ветротурбин. Как выглядят его 120-метровая ВЭС и цех по производству лопастей. Фоторепортаж

Ольга Чайка /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Ольга Чайка
Forbes
Максим Тарківський /из личного архива
Максим Тарківський
Forbes

2 хв читання

Friendly Wind Technology, Максим Єфімов /Максим Тарківський для Forbes Ukraine

ВЭС завода по производству ветротурбин Friendly Wind Technology в Закарпатье Фото Максим Тарківський для Forbes Ukraine

Бывший депутат и предприниматель Максим Ефимов перевез из прифронтового Краматорска на запад страны бизнес по производству ветроэлектростанций. Forbes рассказывает и показывает, как производятся эти гигантские постройки высотой более 100 м и мощностью до 5,2 МВт

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В июле 2024 года единственный в Украине завод по производству ветротурбин Friendly Wind Technology запустил в Закарпатье свою первую после релокации ветряную электростанцию (ВЭС) высотою 120 м.

Ветротурбину для нее мощностью 4,8 МВт перевезли из Краматорска вместе с самым ценным производственным оборудованием. «Это была авантюра, – говорит совладелец завода, известный краматорский бизнесмен Максим Ефимов, 49. – Заранее риски и сложности переезда просчитать невозможно».

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