На захід за вітром. Через війну з Краматорська на Закарпаття переїхав єдиний в Україні завод із виробництва вітротурбін. Як виглядають його 120-метрова ВЕС та цех з виробництва лопатей. Фоторепортаж

Колишній депутат і підприємець Максим Єфімов перевіз із прифронтового Краматорська на захід країни бізнес із виробництва вітроелектростанцій. Forbes розповідає і показує, як виробляються ці гігантські споруди заввишки понад 100 м і потужністю до 5,2 МВт

У липні 2024 року єдиний в Україні завод із виробництва вітротурбін Friendly Wind Technology запустив у Закарпатті свою першу після релокації вітряну електростанцію (ВЕС) висотою 120 м.

Вітротурбіну для неї потужністю 4,8 МВт перевезли з Краматорська разом із найціннішим виробничим обладнанням. «Це була авантюра, – каже співвласник заводу, відомий краматорський бізнесмен Максим Єфімов, 49. – Заздалегідь ризики і складнощі переїзду прорахувати неможливо».