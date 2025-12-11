Прослухати матеріал
Украина получила рекордное количество золота на Effie Europe 2025 за кейсы BetterSvit, Media First Ukraine, HyperNormal и United24. Forbes Ukraine поговорил с основателем агентства и креативным директором United24 Media Валентином Панютой о том, что означает эта победа, как работает медиа United24 во время войны и какой будет стратегия HyperNormal в 2026 году
Украина получила рекордное количество «золота» на Effie Europe 2025. Две золотых награды одержали агентства BetterSvit и Media First Ukraine за кейс «Запакуй небо – прокачай ПВО» для «Новой почты» и благотворительного фонда «Вернись живым». BetterSvit также получила титул Independent Agency of the Year.
Еще одно «золото» – у агентства HyperNormal за проект для фонда United24 в категории «Multi-market: Social Media» за креативное решение фандрейзинговой кампании. Ее построили на виральной цитате Владимира Зеленского: «Iʼll wear a costume when the war is over» после встречи в Овальном кабинете. Кампанию привязали к сбору средств. За 10 дней публикация получила более 289,9 млн охвата и собрала $1 млн на бронированные медеваки.
