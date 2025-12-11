Україна здобула рекордну кількість золота на Effie Europe 2025 за кейси BetterSvit, Media First Ukraine, HyperNormal та United24. Forbes Ukraine поговорив із засновником агенції та креативним директором United24 Media Валентином Панютою про те, що означає ця перемога, як працює медіа United24 під час війни та якою буде стратегія HyperNormal у 2026 році

Україна здобула рекордну кількість «золота» на Effie Europe 2025. Дві золотих нагороди отримали агенції BetterSvit та Media First Ukraine за кейс «Запакуй небо – прокачай ППО» для «Нової пошти» та благодійного фонду «Повернись живим». BetterSvit також отримала титул Independent Agency of the Year.

Ще одне «золото» – в агенції HyperNormal за проєкт для фонда United24 у категорії «Multi-market: Social Media» за креативне рішення фандрейзингової кампанії. Її побудували на віральній цитаті Володимира Зеленського: «I’ll wear a costume when the war is over» після зустрічі в Овальному кабінеті. Кампанію привʼязали до збору коштів. За 10 днів публікація отримала понад 289,9 млн охоплення та зібрала $1 млн на броньовані медеваки.