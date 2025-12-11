Підписка від 49 грн
«Не робимо те, що шкодить Україні». Українські креативники вперше здобули три золота на Effie Europe 2025. Інтервʼю з одним із переможців – співзасновником HyperNormal Валентином Панютою

Ліза Сідорова /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Ліза Сідорова
Forbes

7 хв читання

Україна отримала рекордну кількість золотих нагород на Effie Awards Europe 2025 – за кейси BetterSvit, Media First Ukraine, HyperNormal та United24 /надано United24/колаж: Аліна Кохан, для Forbes Ukraine

Україна отримала рекордну кількість золотих нагород на Effie Awards Europe 2025 – за кейси BetterSvit, Media First Ukraine, HyperNormal та United24 Фото надано United24/колаж: Аліна Кохан, для Forbes Ukraine

Україна здобула рекордну кількість золота на Effie Europe 2025 за кейси BetterSvit, Media First Ukraine, HyperNormal та United24. Forbes Ukraine поговорив із засновником агенції та креативним директором United24 Media Валентином Панютою про те, що означає ця перемога, як працює медіа United24 під час війни та якою буде стратегія HyperNormal у 2026 році

Україна здобула рекордну кількість «золота» на Effie Europe 2025. Дві золотих нагороди отримали агенції BetterSvit та Media First Ukraine за кейс «Запакуй небо – прокачай ППО» для «Нової пошти» та благодійного фонду «Повернись живим». BetterSvit також отримала титул Independent Agency of the Year.

Ще одне «золото» – в агенції HyperNormal за проєкт для фонда United24 у категорії «Multi-market: Social Media» за креативне рішення фандрейзингової кампанії. Її побудували на віральній цитаті Володимира Зеленського: «I’ll wear a costume when the war is over» після зустрічі в Овальному кабінеті. Кампанію привʼязали до збору коштів. За 10 днів публікація отримала понад 289,9 млн охоплення та зібрала $1 млн на броньовані медеваки.

