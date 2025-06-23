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Не только Косюк. Украина за четыре года увеличила экспорт мяса птицы на треть, до $962 млн. Кто в десятке крупнейших производителей курятины?

Влада Ясько /из личного архива
Влада Ясько
Forbes

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курка експорт /коллаж Анастасия Решетник

За четыре года Украина увеличила экспорт мяса птицы на 34%, до $962 млн. Фото коллаж Анастасия Решетник

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Производство мяса птицы стабильно в последние четыре года. Экспорт снизился в объемах, однако вырос в цене. Кто, кроме МХП Юрия Косюка, больше всего производит курицы в Украине?

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В 2024 году экспорт украинского мяса птицы почти достиг $1 млрд. За последние четыре года он вырос на треть. Но в тоннах за этот период экспорт снизился на 2,2%, до 449 000 т. Причина роста стоимости – увеличение экспорта на премиальные рынки с большей ценой, в частности в ЕС, говорит генеральный директор УКАБ Олег Хоменко.

Производство мяса птицы в Украине стабильно, несмотря на войну – 1,3-1,4 млн т в год за 2021-2024 годы. Около 40% Украина экспортирует. Среди самых крупных покупателей в 2024-м: Нидерланды, Саудовская Аравия и Словакия.

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