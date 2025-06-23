Виробництво м’яса птиці стабільне останні чотири роки. Експорт зменшився в обсягах, проте зріс у ціні. Хто, крім МХП Юрія Косюка, найбільше виробляє курки в Україні?

В 2024-му експорт українського мʼяса птиці майже досяг $1 млрд. За останні чотири роки він зріс на третину. Але в тоннах за цей період експорт знизився на 2,2%, до 449 000 т. Причина зростання вартості – збільшення експорту на преміальні ринки з більшою ціною, зокрема до ЄС, каже генеральний директор УКАБ Олег Хоменко.

Виробництво мʼяса птиці в Україні стабільне попри війну – 1,3-1,4 млн т на рік за 2021-2024 роки. Близько 40% Україна експортує. Серед найбільших покупців у 2024-му: Нiдерланди, Саудівська Аравія та Словаччина.