«Нибулон» идет в Сербию и Румынию. Баржи компании покоряют Верхний Дунай. Сколько она может на этом заработать

После сокращения перевозок в украинской части Дуная «Нибулон» Андрея Вадатурского пошел выше по течению – в Болгарию, Сербию и Румынию. С начала вторжения компания инвестировала в развитие инфраструктуры более $22 млн. Что ждет «Нибулон» на высококонкурентном рынке Верхнего Дуная?