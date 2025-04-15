«Нибулон» идет в Сербию и Румынию. Баржи компании покоряют Верхний Дунай. Сколько она может на этом заработать

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После сокращения перевозок в украинской части Дуная «Нибулон» Андрея Вадатурского пошел выше по течению – в Болгарию, Сербию и Румынию. С начала вторжения компания инвестировала в развитие инфраструктуры более $22 млн. Что ждет «Нибулон» на высококонкурентном рынке Верхнего Дуная?
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