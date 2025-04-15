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«Нібулон» /Getty Images
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Forbes Digital

«Нібулон» йде в Сербію та Румунію. Баржі компанії підкорюють Верхній Дунай. Скільки вона може на цьому заробити

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

2 хв читання

«Нібулон» Андрія Вадатурського вийшов на ринки країн Середнього та Верхнього Дунаю. Скільки він може заробити? Фото Getty Images

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Після скорочення перевезень в українській частині Дунаю «Нібулон» Андрія Вадатурського пішов вище за течією – в Болгарію, Сербію та Румунію. Від початку вторгнення компанія інвестувала в розбудову інфраструктури більше $22 млн. Що чекає на «Нібулон» на висококонкурентному ринку Верхнього Дунаю?

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