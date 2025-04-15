«Нібулон» йде в Сербію та Румунію. Баржі компанії підкорюють Верхній Дунай. Скільки вона може на цьому заробити

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Після скорочення перевезень в українській частині Дунаю «Нібулон» Андрія Вадатурського пішов вище за течією – в Болгарію, Сербію та Румунію. Від початку вторгнення компанія інвестувала в розбудову інфраструктури більше $22 млн. Що чекає на «Нібулон» на висококонкурентному ринку Верхнього Дунаю?
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