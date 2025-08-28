Обе украинские компании Coca-Cola – «Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед», производящая напитки, и «Кока-Кола-Украина Лимитед», ответственная за маркетинг и продвижение продуктов, – летом 2025-го сменили СЕО. В чем причина перемен?

Крупнейший производитель напитков в Украине обновляет топ-менеджмент. Душан Митрев, 40, стал генеральным директором «Кока-Кола Бевериджиз Украина Лимитед» в июне 2025 года вместо Аднана Топича. В мае Татьяна Ставицкая стала и.о. директора «Кока-Кола-Украина Лимитед» вместо Елены Середы, по данным YouControl.

Coca-Cola – крупнейший производитель безалкогольных напитков в Украине и занимает 61-е место среди крупнейших частных компаний страны. За 2024-й ее выручка выросла на 17% и превысила 16 млрд грн.