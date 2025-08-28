Прослухати матеріал
Обидві українські компанії Coca-Cola – «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед», що виробляє напої, і «Кока-Кола-Україна Лімітед», відповідальна за маркетинг і просування продуктів, – влітку 2025-го змінили СЕО. У чому причина змін?
Найбільший виробник напоїв в Україні оновлює топменеджмент. Душан Мітрев, 40, став генеральним директором «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед» у червні 2025 року замість Аднана Топіча. У травні Тетяна Ставицька стала т. в.о. директора «Кока-Кола-Україна Лімітед» замість Олени Середи, за даними YouControl.
Coca-Cola – найбільший виробник безалкогольних напоїв в Україні й обіймає 61-у сходинку серед найбільших приватних компаній країни. За 2024-й її виторг зріс на 17% і перевищив 16 млрд грн.
