Netflix для эстетов. «Планета Кино» запустила онлайн-кинотеатр, в котором всего полтора десятка качественных фильмов. Каковы шансы, что это сработает

Сеть «Планета Кино» запустила 14 января кинотеатр в нетипичном для отрасли месте – в интернете. Его наполнение – 16 фильмов, отобранных киноэкспертами компании. Удастся ли ему подвинуть Netflix в Украине.

В начале января Национальный совет по телевидению и радиовещанию разрешил «Планете Кино» зарегистрировать онлайн-кинотеатр. 14 января компания анонсировала запуск стримингового сервиса «Планета Онлайн». У него нетипичное контент-предложение – всего полтора десятка качественных фильмов.

В Украине сейчас работают по меньшей мере 10 отечественных и четыре зарубежных стриминга, говорится в статье «Детектора медиа». Каковы шансы у нового игрока привлечь достаточное количество подписчиков, чтобы превратить онлайн-кинотеатр в прибыльный бизнес.