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Netflix для эстетов. «Планета Кино» запустила онлайн-кинотеатр, в котором всего полтора десятка качественных фильмов. Каковы шансы, что это сработает

Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes

4 хв читання

Онлайн-кінотеатр від Планета Кіно /ілюстрація надана Drama Queen agency

Онлайн-кинотеатр от Планета Кино Фото ілюстрація надана Drama Queen agency

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Сеть «Планета Кино» запустила 14 января кинотеатр в нетипичном для отрасли месте – в интернете. Его наполнение – 16 фильмов, отобранных киноэкспертами компании. Удастся ли ему подвинуть Netflix в Украине.

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В начале января Национальный совет по телевидению и радиовещанию разрешил «Планете Кино» зарегистрировать онлайн-кинотеатр. 14 января компания анонсировала запуск стримингового сервиса «Планета Онлайн». У него нетипичное контент-предложение – всего полтора десятка качественных фильмов.

В Украине сейчас работают по меньшей мере 10 отечественных и четыре зарубежных стриминга, говорится в статье «Детектора медиа». Каковы шансы у нового игрока привлечь достаточное количество подписчиков, чтобы превратить онлайн-кинотеатр в прибыльный бизнес.

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