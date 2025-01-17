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Netflix для естетів. «Планета Кіно» запустила онлайн-кінотеатр, в якому всього півтора десятка якісних фільмів. Які шанси, що це спрацює

Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes

4 хв читання

Онлайн-кінотеатр від Планета Кіно /ілюстрація надана Drama Queen agency

Онлайн-кінотеатр від Планета Кіно Фото ілюстрація надана Drama Queen agency

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Мережа «Планета Кіно» запустила 14 січня кінотеатр в нетиповому для галузі місці – в інтернеті. Його наповнення – 16 фільмів, відібраних кіноекспертами компанії. Чи вдасться йому посунути Netflix в Україні.

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На початку січня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення дозволила «Планеті Кіно» зареєструвати онлайн-кінотеатр. 14 січня компанія анонсувала запуск стрімінгового сервісу «Планета Онлайн». У нього нетипова контент-пропозиція – всього півтора десятка якісних фільмів.  

В Україні наразі працюють щонайменше 10 вітчизняних і чотири закордонних стрімінгів, йдеться у статті «Детектора медіа». Які шанси в нового гравця залучити достатню кількість підписників, щоб перетворити онлайн-кінотеатр на прибутковий бізнес.

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