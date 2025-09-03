Forbes Digital підписка
«Стремимся масштабироваться». Агротрейдер «А.В. Экспорт Импорт» за 75 млн грн строит маслозавод в индустриальном парке. Какие преимущества?

«А.В. Экспорт Импорт» за 75 млн грн строит в Тернопольской области свой первый завод по рафинации растительного масла. Как реализация проекта в коммунальном индустриальном парке может сократить плановый период окупаемости вдвое, до 3,5 лет?

В августе экспортер масла «А.В. Экспорт Импорт», принадлежащий Валерию Юрескулу (25%), Андрею Снежко (25%) и гражданке Болгарии Дарье Лупашко-Гуревич (50%), начал строительство завода по рафинации масла площадью 1000 кв. м в индустриальном парке Chortkiv-West в Тернопольской области.

Мощность первой очереди производства, которую планируют запустить до конца года, – 15 000 т в год. Стоимость – 75 млн грн, более половины профинансируется за кредитные средства украинских банков. В планах экспортировать продукцию в страны ЕС и Африки.

