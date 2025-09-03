Прослухати матеріал
«А.В. Експорт Імпорт» за 75 млн грн будує в Тернопільській області свій перший завод з рафінації олії. Як реалізація проєкту в комунальному індустріальному парку може скоротити плановий період окупності вдвічі, до 3,5 року?
У серпні експортер олії «А.В. Експорт Імпорт», який належить Валерію Юрескулу (25%), Андрію Снєжку (25%) та громадянці Болгарії Дарині Лупашко-Гуревич (50%), розпочав будівництво заводу з рафінації олії площею 1000 кв. м в індустріальному парку Chortkiv-West у Тернопільській області.
Потужність першої черги виробництва, яку планують запустити до кінця року, – 15 000 т на рік. Вартість – 75 млн грн, понад половину профінансують за кредитні кошти українських банків. В планах – експортувати продукцію в ЄС та Африку.
