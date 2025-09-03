Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

«Прагнемо масштабуватись». Агротрейдер «А.В. Експорт Імпорт» за 75 млн грн будує олійний завод в індустріальному парку. Які переваги?

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes

2 хв читання

завод із рафінації олії «А.В. Експорт Імпорт» /Getty Images

У будівництво перших двох черг заводу з рафінації олїї «А.В. Експорт Імпорт» інвестує 85 млн грн Фото Getty Images

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

03:35 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 03:35

«А.В. Експорт Імпорт» за 75 млн грн будує в Тернопільській області свій перший завод з рафінації олії. Як реалізація проєкту в комунальному індустріальному парку може скоротити плановий період окупності вдвічі, до 3,5 року?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

У серпні експортер олії «А.В. Експорт Імпорт», який належить Валерію Юрескулу (25%), Андрію Снєжку (25%) та громадянці Болгарії Дарині Лупашко-Гуревич (50%), розпочав будівництво заводу з рафінації олії площею 1000 кв. м в індустріальному парку Chortkiv-West у Тернопільській області.

Потужність першої черги виробництва, яку планують запустити до кінця року, – 15 000 т на рік. Вартість – 75 млн грн, понад половину профінансують за кредитні кошти українських банків. В планах – експортувати продукцію в ЄС та Африку.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні