Правила шопинга на «Черную пятницу». 10 ошибок бизнеса и покупателей. Как выжать максимум из дня скидок

Во Всемирный день распродаж, который в 2024 году попадает на 29 ноября, бизнес традиционно сражается за кошелек потребителя. Какие ошибки допускают продавцы товаров из года в год и как потребители могли бы больше экономить на «Черную пятницу»? Forbes Ukraine расспросил четыре исследовательские компании – Deloitte Ukraine, Kantar Link TV DBE, GfK-An NIQ Company и «Admitad Украина».
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«Черная пятница – 2024» требует изменений. Пять ошибок в ритейле
Фальшивые скидки вредят репутации
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