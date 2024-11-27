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Правила шопинга на «Черную пятницу». 10 ошибок бизнеса и покупателей. Как выжать максимум из дня скидок

Николай Маранчак /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Николай Маранчак
Forbes

5 хв читання

Black Friday /Иллюстрация Shutterstock

Black Friday 2024 в Украине. Фото Иллюстрация Shutterstock

Во Всемирный день распродаж, который в 2024 году попадает на 29 ноября, бизнес традиционно сражается за кошелек потребителя. Какие ошибки допускают продавцы товаров из года в год и как потребители могли бы больше экономить на «Черную пятницу»? Forbes Ukraine расспросил четыре исследовательские компании – Deloitte Ukraine, Kantar Link TV DBE, GfK-An NIQ Company и «Admitad Украина».

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