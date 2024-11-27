Правила шопінгу на «Чорну пʼятницю». 10 помилок бізнесу і покупців. Як витиснути максимум з дня знижок

У Всесвітній день розпродажів, який у 2024 році припадає на 29 листопада, бізнес традиційно змагається за гаманець споживача. Яких помилок припускаються продавці товарів з року в рік і як споживачі могли би більше економити на «Чорну пʼятницю»? Forbes Ukraine розпитав чотири дослідницькі компанії – Deloitte Ukraine, Kantar Ukraine, GfK-An NIQ Company та «Admitad Україна».