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«Продал яхту ради футбола». Интервью совладельца АТБ и основателя BGV Group Геннадия Буткевича: о добыче графита и урана, мечте строить в Украине ядерные реакторы и как вывести «Полесье» в чемпионы

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes
Ольга Чайка /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Ольга Чайка
Forbes
Борис Давиденко /Антон Забельский для Forbes Ukraine
Борис Давиденко
Forbes

10 хв читання

Геннадій Буткевич, Буткевич /предоставлено пресс-службой

«Футбол для меня — это не просто бизнес, это возможность сделать что-то большее», — говорит Буткевич. Фото предоставлено пресс-службой

Буткевич – один из крупнейших инвесторов военного времени, он вложил в проекты BGV Group $150 млн за последние три года и собирается удвоить сумму до конца 2025 года. Какова стратегия предпринимателя, как выбирает проекты, откуда деньги для новых инвестиций, кто мешает начать добычу урана и какими будут последствия, если подписать с США соглашение об ископаемых. Первое большое интервью бизнесмена за пять лет

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