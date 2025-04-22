«Продал яхту ради футбола». Интервью совладельца АТБ и основателя BGV Group Геннадия Буткевича: о добыче графита и урана, мечте строить в Украине ядерные реакторы и как вывести «Полесье» в чемпионы

Буткевич – один из крупнейших инвесторов военного времени, он вложил в проекты BGV Group $150 млн за последние три года и собирается удвоить сумму до конца 2025 года. Какова стратегия предпринимателя, как выбирает проекты, откуда деньги для новых инвестиций, кто мешает начать добычу урана и какими будут последствия, если подписать с США соглашение об ископаемых. Первое большое интервью бизнесмена за пять лет