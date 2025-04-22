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«Продав яхту заради футболу». Інтервʼю співвласника АТБ і засновника BGV Group Геннадія Буткевича: про видобуток графіту та урану, мрію будувати в Україні ядерні реактори та як вивести «Полісся» в чемпіони

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes
Ольга Чайка /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Ольга Чайка
Forbes
Борис Давиденко /Антон Забєльський для Forbes Ukraine
Борис Давиденко
Forbes

10 хв читання

Геннадій Буткевич, Буткевич /надано пресслужбою

«Футбол для мене — це не просто бізнес, це можливість зробити щось більше», – каже Буткевич. Фото надано пресслужбою

Буткевич – один з найбільших інвесторів воєнного часу, він вклав у проєкти BGV Group $150 млн за останні три роки та збирається подвоїти суму до кінця 2025-го. Яка стратегія підприємця, як обирає проєкти, звідки гроші для нових інвестицій, хто заважає розпочати видобуток урану і які будуть наслідки, якщо підписати з США угоду про копалини. Перше велике інтерв’ю бізнесмена за пʼять років

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