«Продав яхту заради футболу». Інтервʼю співвласника АТБ і засновника BGV Group Геннадія Буткевича: про видобуток графіту та урану, мрію будувати в Україні ядерні реактори та як вивести «Полісся» в чемпіони

Буткевич – один з найбільших інвесторів воєнного часу, він вклав у проєкти BGV Group $150 млн за останні три роки та збирається подвоїти суму до кінця 2025-го. Яка стратегія підприємця, як обирає проєкти, звідки гроші для нових інвестицій, хто заважає розпочати видобуток урану і які будуть наслідки, якщо підписати з США угоду про копалини. Перше велике інтерв’ю бізнесмена за пʼять років