Threads стремительно догоняет X и уже стал новой площадкой для украинского бизнеса. Компании строят здесь сообщества, создают вирусные треды и получают миллионы охватов без бюджета. Что дает брендам присутствие в Threads?

За два года существования Threads преодолел отметку в 400 млн пользователей в месяц и почти догнал своего основного конкурента – платформу X Илона Маска. Сколько украинцев пользуются Threads – официальных данных нет, однако бизнес уже осваивает новый канал коммуникации.

«Новая Почта» имеет более 60 000 подписчиков, «Киевстар» – 27 000, «Укрпочта» – 23 000, Uklon – 13 600.