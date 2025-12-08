Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
05:39 хвилин
Threads стрімко наздоганяє X і вже став новим майданчиком для українського бізнесу. Компанії будують тут спільноти, створюють вірусні треди й отримують мільйони охоплень без бюджету. Що дає брендам присутність у Threads?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
За два роки існування Threads подолав позначку у 400 млн користувачів на місяць та майже наздогнав свого основного конкурента – платформу X Ілона Маска. Кількість українських користувачів у Threads складає понад 1,7 млн, з яких 62% – це жінки, за даними DataReportal Digital 2026.
Бізнес уже освоює новий канал комунікації. «Нова Пошта» має понад 60 000 підписників, «Київстар» – 27 000, «Укрпошта» – 23 000, Uklon – 13 600.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.