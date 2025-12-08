Підписка від 49 грн
«Простір людяності, простоти й емоційної взаємодії». Чи потрібен бізнесу Threads для комунікацій. Досвід Uklon, «Київстар», «Нової пошти» та «Укрпошти»

Threads стрімко наздоганяє X і вже став новим майданчиком для українського бізнесу. Компанії будують тут спільноти, створюють вірусні треди й отримують мільйони охоплень без бюджету. Що дає брендам присутність у Threads?

За два роки існування Threads подолав позначку у 400 млн користувачів на місяць та майже наздогнав свого основного конкурента – платформу X Ілона Маска. Кількість українських користувачів у Threads складає понад 1,7 млн, з яких 62% – це жінки, за даними DataReportal Digital 2026.

Бізнес уже освоює новий канал комунікації. «Нова Пошта» має понад 60 000 підписників, «Київстар» – 27 000, «Укрпошта» – 23 000, Uklon – 13 600.

