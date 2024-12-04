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Пять выводов с Black Friday. Что покупали и сколько тратили в Украине в Черную пятницу 2024 года – результаты самых крупных сетей

Николай Маранчак /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Николай Маранчак
Forbes
Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes

3 хв читання

Чорна пʼятниця в Україні /Иллюстрация Shutterstock

Выручка магазинов «JYSK Украина» в период Черной пятницы превысила 500 млн грн, говорит Country Director компании Евгений Иваница Фото Иллюстрация Shutterstock

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Forbes Ukraine проанализировал предварительные результаты продаж Rozetka, Comfy, «Алло», «Фокстрот», «Эпицентра», «JYSK Украина» и market by monobank. О чем они свидетельствуют

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Украинцы потратили на Черную пятницу больше, чем в прошлом году

Потребители погрузились в шопинг. Выручка магазинов «JYSK Украина» в период Черной пятницы превысила 500 млн грн, говорит Country Director компании Евгений Иваница. «Это рекорд выручки за 10 дней», – добавляет он. Общий прирост выручки ритейлера составил 109% по отношению к периоду Черной пятницы в 2023 году.

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