П’ять висновків із Black Friday. Що купували і скільки витрачали в Україні в Чорну пʼятницю 2024 – результати найбільших мереж

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Forbes Ukraine проаналізував попередні результати продажів Rozetka, Comfy, «Алло», «Фокстрот», «Епіцентру», «JYSK Україна» та market by monobank. Про що вони свідчать
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Українці витратили на Чорну п’ятницю більше, ніж торік
Споживачі занурились у шопінг. Виторг магазинів «JYSK Україна» в період Чорної п’ятниці перевищив 500 млн грн, каже Country Director компанії Євген Іваниця. «Це рекорд виторгу за 10 днів», – додає він. Загальний приріст виторгу ритейлера склав 109% відносно періоду Чорної пʼятниці у 2023 році.
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