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П’ять висновків із Black Friday. Що купували і скільки витрачали в Україні в Чорну пʼятницю 2024 – результати найбільших мереж

Микола Маранчак /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Микола Маранчак
Forbes
Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes

3 хв читання

Чорна пʼятниця в Україні /Ілюстрація Shutterstock

Виторг магазинів «JYSK Україна» в період Чорної п’ятниці перевищив 500 млн грн, каже Country Director компанії Євген Іваниця Фото Ілюстрація Shutterstock

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Forbes Ukraine проаналізував попередні результати продажів Rozetka, Comfy, «Алло», «Фокстрот», «Епіцентру», «JYSK Україна» та market by monobank. Про що вони свідчать

⚡️ Хто, на вашу думку, заслуговує на звання «Підприємець року 2024»? Дізнайтесь більше про кожного з кандидатів та проголосуйте за посиланням. Ваш голос визначить переможця номінації «Вибір аудиторії».

Українці витратили на Чорну п’ятницю більше, ніж торік

Споживачі занурились у шопінг. Виторг магазинів «JYSK Україна» в період Чорної п’ятниці перевищив 500 млн грн, каже Country Director компанії Євген Іваниця. «Це рекорд виторгу за 10 днів», – додає він. Загальний приріст виторгу ритейлера склав 109% відносно періоду Чорної пʼятниці у 2023 році.

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