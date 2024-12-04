П’ять висновків із Black Friday. Що купували і скільки витрачали в Україні в Чорну пʼятницю 2024 – результати найбільших мереж

Forbes Ukraine проаналізував попередні результати продажів Rozetka, Comfy, «Алло», «Фокстрот», «Епіцентру», «JYSK Україна» та market by monobank. Про що вони свідчать

Українці витратили на Чорну п’ятницю більше, ніж торік

Споживачі занурились у шопінг. Виторг магазинів «JYSK Україна» в період Чорної п’ятниці перевищив 500 млн грн, каже Country Director компанії Євген Іваниця. «Це рекорд виторгу за 10 днів», – додає він. Загальний приріст виторгу ритейлера склав 109% відносно періоду Чорної пʼятниці у 2023 році.