Ралли перед битвой за $45 млн. Стоимость Kernel на Варшавской бирже выросла на 30% и превысила $1,2 млрд. В чем причина

Акции украинского агрохолдинга Kernel Андрея Веревского на Варшавской бирже выросли на 30% с начала года, а капитализация составила $1,2 млрд. Это рекорд за время большой войны. Кого из инвесторов заинтересовали акции крупнейшего агрохолдинга Украины, которые скоро исчезнут с рынка?