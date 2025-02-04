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Ралли перед битвой за $45 млн. Стоимость Kernel на Варшавской бирже выросла на 30% и превысила $1,2 млрд. В чем причина

Влада Ясько /из личного архива
Влада Ясько
Forbes

3 хв читання

Андрій Веревський /предоставлено пресс-службой, а также обработано и дополнено при помощи ИИ (искусственного интеллекта) Photoshop Beta.

Namsen Limited купила вне биржи 2 млн акций Kernel по цене €3,93, что могло обойтись компании почти в €8 млн. Фото предоставлено пресс-службой, а также обработано и дополнено при помощи ИИ (искусственного интеллекта) Photoshop Beta.

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Акции украинского агрохолдинга Kernel Андрея Веревского на Варшавской бирже выросли на 30% с начала года, а капитализация составила $1,2 млрд. Это рекорд за время большой войны. Кого из инвесторов заинтересовали акции крупнейшего агрохолдинга Украины, которые скоро исчезнут с рынка?

«За последний месяц на рынке не происходило событий, на которые игроки активно реагировали бы», – отмечает руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.

Динамика украинских агрокомпаний на европейских биржах подтверждает это. Стоимость акций «Астарты» Виктора Иванчика возросла на 2,7%, «ИМК» Александра Петрова – на 7,8%. «МХП» Юрия Косюка выросла на 10%. «Стандартные колебания», – говорит Паращий.

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