Ралі перед битвою за $45 млн. Вартість Kernel на Варшавській біржі зросла на 30% та перевищила $1,2 млрд. У чому причина

Акції українського агрохолдингу Kernel Андрія Веревського на Варшавській біржі зросли на 30% з початку року, а капіталізація сягнула $1,2 млрд. Це рекорд за час великої війни. Кого з інвесторів зацікавили акції найбільшого агрохолдингу України, які невдовзі зникнуть з ринку?