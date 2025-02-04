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Ралі перед битвою за $45 млн. Вартість Kernel на Варшавській біржі зросла на 30% та перевищила $1,2 млрд. У чому причина

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes

3 хв читання

Андрій Веревський /надано пресслужбою, а також оброблено і доповнено за допомогою ШІ (штучного інтелекту) Photoshop Beta.

Namsen Limited купила поза біржею 2 млн акцій Kernel за ціною €3,93, що могло обійтись компанії у майже €8 млн. Фото надано пресслужбою, а також оброблено і доповнено за допомогою ШІ (штучного інтелекту) Photoshop Beta.

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Акції українського агрохолдингу Kernel Андрія Веревського на Варшавській біржі зросли на 30% з початку року, а капіталізація сягнула $1,2 млрд. Це рекорд за час великої війни. Кого з інвесторів зацікавили акції найбільшого агрохолдингу України, які невдовзі зникнуть з ринку?

«За останній місяць на ринку не відбувалось подій, на які б гравці активно реагували», – зазначає керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій.

Динаміка українських агрокомпаній на європейських біржах це підтверджує. Вартість акцій «Астарти» Віктора Іванчика зросла на 2,7%, «ІМК» Олександра Петрова – на 7,8%. «МХП» Юрія Косюка зросла на 10%.«Стандартні коливання», – каже Паращій.  

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