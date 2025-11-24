Forbes Digital підписка
ИИ – в игре. Какая стратегия крупных сетей на Черную пятницу – 2025? Рассказывают маркетологи «Эпицентра», Comfy, «Авроры» и еще пяти компаний

Вероника Нановская
Вероника Нановская
Forbes

5 хв читання

Чорна п'ятниця 2025 /Иллюстрация Shutterstock

Forbes Ukraine спросил СМО «Эпицентра», «Авроры», Makeup, Comfy, Intertop, MauDau, «Алло», «Фокстрота», которые делают компании во время Черной пятницы 2025 года. Фото Иллюстрация Shutterstock

Сезон высоких продаж, стартующий на Черную пятницу приносит ритейлу до 10% годовой выручки. Чтобы обойти конкурентов, в 2025 году маркетологи смещают акцент с больших дисконтов на искусственный интеллект, подписки, креатив и комьюнити. Рассказывают СМО «Эпицентра», «Авроры», Makeup, Comfy, Intertop, MauDau, «Алло», «Фокстрота» о том, как они это делают

Инфляция более 13% и падение покупательной способности вынуждают ритейлеров пересматривать маркетинговые стратегии. В сезон распродаж они заходят с инструментами, которые должны сработать для требовательного потребителя, в частности не доверяющего скидкам.

Побороться есть за что. Черная пятница остается пиковой неделей продаж: отдельным компаниям она приносит до 10% годовой выручки.

