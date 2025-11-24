Сезон высоких продаж, стартующий на Черную пятницу приносит ритейлу до 10% годовой выручки. Чтобы обойти конкурентов, в 2025 году маркетологи смещают акцент с больших дисконтов на искусственный интеллект, подписки, креатив и комьюнити. Рассказывают СМО «Эпицентра», «Авроры», Makeup, Comfy, Intertop, MauDau, «Алло», «Фокстрота» о том, как они это делают

Инфляция более 13% и падение покупательной способности вынуждают ритейлеров пересматривать маркетинговые стратегии. В сезон распродаж они заходят с инструментами, которые должны сработать для требовательного потребителя, в частности не доверяющего скидкам.

Побороться есть за что. Черная пятница остается пиковой неделей продаж: отдельным компаниям она приносит до 10% годовой выручки.