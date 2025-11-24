Підписка від 25 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

ШІ – у грі. Яка стратегія великих мереж на Чорну пʼятницю – 2025? Розповідають маркетологи «Епіцентру», Comfy, «Аврори» та ще п'яти компаній

Вероніка Нановська
Вероніка Нановська
Forbes

5 хв читання

Чорна п'ятниця 2025 /Ілюстрація Shutterstock

Forbes Ukraine запитав СМО «Епіцентру», «Аврори», Makeup, Comfy, Intertop, MauDau, «Алло», «Фокстроту», що роблять компанії під час Чорної п'ятниці 2025 року. Фото Ілюстрація Shutterstock

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

08:06 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 08:06

Сезон високих продажів, який стартує на Чорну пʼятницю, приносить ритейлу до 10% річного виторгу. Щоб обійти конкурентів, у 2025-му маркетологи зміщують акцент із великих дисконтів на штучний інтелект, підписки, креатив та ком’юніті. Розповідають СМО «Епіцентру», «Аврори», Makeup, Comfy, Intertop, MauDau, «Алло», «Фокстроту» про те, як вони це роблять

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість 1799 грн.

Інфляція понад 13% і падіння купівельної спроможності змушують ритейлерів передивлятись маркетингові стратегії. У сезон розпродажів вони заходять з інструментами, які мають спрацювати щодо вибагливого споживача, зокрема того, який не довіряє знижкам.

Поборотись є за що. Чорна пʼятниця лишається піковим тижнем продажів: окремим компаніям вона приносить до 10% річного виторгу. 

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні