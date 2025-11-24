Сезон високих продажів, який стартує на Чорну пʼятницю, приносить ритейлу до 10% річного виторгу. Щоб обійти конкурентів, у 2025-му маркетологи зміщують акцент із великих дисконтів на штучний інтелект, підписки, креатив та ком’юніті. Розповідають СМО «Епіцентру», «Аврори», Makeup, Comfy, Intertop, MauDau, «Алло», «Фокстроту» про те, як вони це роблять

Інфляція понад 13% і падіння купівельної спроможності змушують ритейлерів передивлятись маркетингові стратегії. У сезон розпродажів вони заходять з інструментами, які мають спрацювати щодо вибагливого споживача, зокрема того, який не довіряє знижкам.

Поборотись є за що. Чорна пʼятниця лишається піковим тижнем продажів: окремим компаніям вона приносить до 10% річного виторгу.