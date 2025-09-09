Годовая инфляция в августе замедлилась до 13,2% по сравнению с 14,1% в июле. Потребительские цены в августе снизились на 0,2% по сравнению со снижением на 0,2% в предыдущем месяце. Об этом идет речь в сообщении Государственной службы статистики от 9 сентября.

Подробности

Базовая инфляция в августе составила 0,5% по сравнению с показателями июля и 11,4% по сравнению с данными августа 2024 года.

В августе на потребительском рынке цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,8%. Значительно подешевели овощи (на 12,7%) и фрукты (на 10,2%). Также снизились цены на рис (на 1,5%) и сахар (на 1,0%). Вместо этого выросли цены на сало, яйца, мясо и мясопродукты, рыбу и рыбные продукты, безалкогольные напитки, молоко, хлеб, сыры, подсолнечное и сливочное масло – на 0,4–4,5%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%, главным образом из-за удорожания табачных изделий на 2,0%. Одежда и обувь стали дешевле на 3,2%, в том числе обувь – на 3,9%, а одежда – на 2,7%.

В сфере связи цены выросли на 2,7% из-за повышения тарифов на мобильную связь на 4,7%.

Контекст

В июле годовая инфляция в Украине снизилась до 14,1% с 14,3% в июне, сообщила Госстат 8 августа. Потребительские цены упали на 0,2% по сравнению с ростом на 0,8% в июне. Больше всего за год подорожали продукты питания и безалкогольные напитки (+22,6%), в том числе яйца (+82,4%), фрукты (+52,1%), подсолнечное масло (+30,4%), масло (+27,8%), мясо (+24,2%), молоко (+20,3%), хлеб (+19,7%). Сахар подешевел на 5,4%.

Алкоголь и табак выросли в цене на 19,2% (табачные изделия +2,6% за июль). Жилищно-коммунальные услуги подорожали на 2,4%, транспорт – на 7,1% (услуги +12,7%, горючее +6,7%), связь – на 15,1%, рестораны и гостиницы – на 15,6%, образование – на 12,1%.

В июле по сравнению с июнем продукты подешевели на 1,1%, в том числе овощи – на 23,9%, сахар – на 2,8%. Вместо этого выросли цены на фрукты, яйца, мясо, хлеб, рыбу, сыры, молоко (+0,3–1,7%). Алкоголь и табак подорожали на 1,8%, одежда и обувь подешевели на 4,6%, транспорт вырос на 1,6% из-за горючего (+4,1%).