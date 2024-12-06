Золотые «офисы». В Украине тысячи мошеннических колл-центров выманивают десятки миллионов долларов в год (в основном у россиян). Как работает эта индустрия. Большое исследование Forbes

Сочетание технологий, менеджмента, психологии и злого умысла приносит мошенническим колл-центрам Украины десятки миллионов долларов в год. Чтобы воссоздать профиль нелегальной отрасли, Forbes Ukraine поговорило с 19 людьми: бывшими сотрудниками колл‐центров, юристами, которые сотрудничают с ними, специалистом по кибербезопасности банка, высокопоставленными должностными лицами Нацполиции и другими. Как зарабатывают эти колл-центры? Почему они разъехались из Днепра по всей Украине? Как они искажают рынок труда и коммерческой недвижимости? И почему государство не обращает внимания на отрасль?

В августе 2024-го российская певица Лариса Долина заявила, что ее на $2 млн обокрали кибермошенники. Злоумышленники убедили артистку, поддерживающую вооруженную агрессию против Украины, продать квартиру, заложить дачу и отдать все сбережения. Долина обвиняет мошенников из Украины. Есть большая вероятность, что так и есть.

В Украине работают около 2000 колл-центров, сообщает народный депутат Александр Куницкий. В 2023 году он возглавил временную следственную комиссию ВР, занимавшуюся изучением вопроса телефонного кибермошенничества. Высокопоставленный чиновник из Нацполиции, разговаривавший с Forbes на условиях анонимности, говорит, что эта цифра близка к реальности. Большая часть «офисов» (так на сленге называют колл-центры) сфокусирована именно на гражданах РФ.

Другой собеседник Forbes из Нацполиции оценивает долю «российских» центров в 90% от общего количества. Причина не в патриотической позиции мошенников, а в возможности избежать ответственности: открыть дело против таких преступников можно только по заявлению потерпевшего.

«Российское» направление колл-центры начали развивать после аннексии Крыма. Уже тогда отношения между правоохранительными органами Украины и РФ были плохими, лишний раз никто не контактировал, объясняет собеседник Forbes в Нацполе.