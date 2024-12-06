Золоті «офіси». В Україні — тисячі шахрайських кол-центрів виманюють десятки мільйонів доларів на рік (здебільшого у росіян). Як працює ця індустрія. Велике дослідження Forbes

Поєднання технологій, менеджменту, психології та злого умислу приносить шахрайським кол-центрам України десятки мільйонів доларів на рік. Щоб відтворити профіль нелегальної галузі, Forbes Ukraine поговорили із 19 людьми: колишніми працівниками кол‐центрів, юристами, які співпрацюють з ними, фахівцем із кібербезпеки банку, високопосадовцями Нацполіції та іншими. Як заробляють ці кол-центри? Чому вони розʼїхались з Дніпра по всій Україні? Як вони викривляють ринок праці та комерційної нерухомості? Та чому держава не звертає уваги на галузь?

У серпні 2024-го російська співачка Лариса Доліна заявила, що її на $2 млн обікрали кібершахраї. Зловмисники переконали артистку, яка підтримує збройну агресію проти України, продати квартиру, закласти дачу та віддати всі заощадження. Доліна звинувачує шахраїв з України. Є чимала вірогідність, що так і є.

В Україні працюють майже 2000 колцентрів, каже народний депутат Олександр Куницький. У 2023 році він очолив тимчасову слідчу комісію ВР, що займалася вивченням питання телефонного кібершахрайства. Високопосадовець з Нацполіції, який розмовляв із Forbes на умовах анонімності, каже, що ця цифра близька до реальності. Більша частина «офісів» (так на сленгу називають кол‐центри) сфокусована саме на громадянах РФ.

Інший співрозмовник Forbes з Нацполіції оцінює частку «російських» кол‐центрів у 90% від загальної кількості. Причина не у патріотичній позиції шахраїв, а у можливості уникнути відповідальності: відкрити справу проти таких злочинців можна лише за заявою потерпілого.

«Російський» напрям кол‐центри почали розвивати після анексії Криму. Вже тоді відносини між правоохоронними органами України та РФ були погані, зайвий раз ніхто не контактував, каже співрозмовник Forbes у Нацполі.