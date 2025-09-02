Что заставляет Андрея Федорива отказываться от миллионных сделок? Как в его офисе рождаются меняющие страну бренды? Зачем он убедил владельцев «Буковеля» снести центральную площадь курорта? Об этом основатель и СЕО креативно-инвестиционной группы Fedoriv рассказал в новом сезоне «Первый миллион» от Forbes Ukraine

Андрей Федорив, 46, руководит креативно-инвестиционной группой Fedoriv, ​​в состав которой входят маркетинговое агентство Fedoriv Agency, венчурный фонд Vesna Capital, коворкинг Kooperativ, специализированные агентства HyperNormal и Volta Buro. Бизнес он называет семейным и принципиально не продает.

В этом году группа выйдет в выручку более $10 млн. В будущем Федорив хочет оставить в команде агентства 30-50 человек и сосредоточиться на стартапах и инвестиционном портфеле, который будет приносить пассивный доход.