Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
11:43 хвилин
Что заставляет Андрея Федорива отказываться от миллионных сделок? Как в его офисе рождаются меняющие страну бренды? Зачем он убедил владельцев «Буковеля» снести центральную площадь курорта? Об этом основатель и СЕО креативно-инвестиционной группы Fedoriv рассказал в новом сезоне «Первый миллион» от Forbes Ukraine
Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.
Андрей Федорив, 46, руководит креативно-инвестиционной группой Fedoriv, в состав которой входят маркетинговое агентство Fedoriv Agency, венчурный фонд Vesna Capital, коворкинг Kooperativ, специализированные агентства HyperNormal и Volta Buro. Бизнес он называет семейным и принципиально не продает.
В этом году группа выйдет в выручку более $10 млн. В будущем Федорив хочет оставить в команде агентства 30-50 человек и сосредоточиться на стартапах и инвестиционном портфеле, который будет приносить пассивный доход.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.