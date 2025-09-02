Forbes Digital підписка
Сколько стоит Fedoriv? Андрей Федорив – о реальном масштабе его бизнеса, poor-rich статусе и трансформации из креативщика в венчурного инвестора. Интервью

Forbes
Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes
Борис Давиденко /Антон Забельский для Forbes Ukraine
Борис Давиденко
Forbes

Что заставляет Андрея Федорива отказываться от миллионных сделок? Как в его офисе рождаются меняющие страну бренды? Зачем он убедил владельцев «Буковеля» снести центральную площадь курорта? Об этом основатель и СЕО креативно-инвестиционной группы Fedoriv рассказал в новом сезоне «Первый миллион» от Forbes Ukraine

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Андрей Федорив, 46, руководит креативно-инвестиционной группой Fedoriv, ​​в состав которой входят маркетинговое агентство Fedoriv Agency, венчурный фонд Vesna Capital, коворкинг Kooperativ, специализированные агентства HyperNormal и Volta Buro. Бизнес он называет семейным и принципиально не продает.

В этом году группа выйдет в выручку более $10 млн. В будущем Федорив хочет оставить в команде агентства 30-50 человек и сосредоточиться на стартапах и инвестиционном портфеле, который будет приносить пассивный доход.

