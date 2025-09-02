Що змушує Андрія Федоріва відмовлятися від мільйонних угод? Як в його офісі народжуються бренди, що змінюють країну? Для чого він переконав власників «Буковелю» знести центральну площу курорту? Про це засновник і СЕО креативно-інвестиційної групи Fedoriv розповів у новому сезоні «Перший мільйон» від Forbes Ukraine

Андрій Федорів, 46, керує креативно-інвестиційною групою Fedoriv, до складу якої входять маркетингова агенція Fedoriv Agency, венчурний фонд Vesna Capital, коворкінг Kooperativ, спеціалізовані агенції HyperNormal і Volta Buro. Бізнес він називає сімейним і принципово не продає.

Цьогоріч група вийде на виторг понад $10 млн. У майбутньому Федорів хоче залишити у команді агенції 30-50 людей й зосередитися на стартапах та інвестиційному портфелі, який приноситиме пасивний дохід.