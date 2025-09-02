Підписка від 49 грн
Скільки коштує Fedoriv? Андрій Федорів – про реальний масштаб його бізнеса, poor-rich статус і трансформацію з креативника у венчурного інвестора. Інтерв'ю

Вероніка Нановська
Вероніка Нановська
Forbes
Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes
Борис Давиденко /Антон Забєльський для Forbes Ukraine
Борис Давиденко
Forbes

Андрій Федорів – про сімейний бізнес, poor-rich статус і творчість замість капіталу

Цьогоріч група Fedoriv вийде на виторг понад $10 млн, а портфель Vesna Capital уже має капіталізацію понад $10 млн при вкладених $5 млн.

Що змушує Андрія Федоріва відмовлятися від мільйонних угод? Як в його офісі народжуються бренди, що змінюють країну? Для чого він переконав власників «Буковелю» знести центральну площу курорту? Про це засновник і СЕО креативно-інвестиційної групи Fedoriv розповів у новому сезоні «Перший мільйон» від Forbes Ukraine

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Андрій Федорів, 46, керує креативно-інвестиційною групою Fedoriv, до складу якої входять маркетингова агенція Fedoriv Agency, венчурний фонд Vesna Capital, коворкінг Kooperativ, спеціалізовані агенції HyperNormal і Volta Buro. Бізнес він називає сімейним і принципово не продає.

Цьогоріч група вийде на виторг понад $10 млн. У майбутньому Федорів хоче залишити у команді агенції 30-50 людей й зосередитися на стартапах та інвестиційному портфелі, який приноситиме пасивний дохід.

