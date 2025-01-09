«Смелый шаг». Немецкий Knauf за 6,5 млрд грн строит завод стройматериалов в Тернопольской области. На что он рассчитывает?

Немецкий Knauf в 2023-м потерял свой крупнейший украинский завод в Соледаре , который был оккупирован российскими войсками. Теперь группа строит в Тернопольской области новый завод по производству гипсокартона и сухих строительных смесей за 6,5 млрд грн (€150 млн). Объем рынка этих материалов в Украине почти в два раза меньше запланированных инвестиций. Оправдан ли риск?

Обугленный и посеченный осколками и пулями каркас – все, что осталось от крупнейшего в Украине завода по производству гипсокартона и сухих строительных смесей Knauf в Соледаре. В год он мог производить 60 млн кв. м гипсокартонных плит и до 300 000 т сухих строительных смесей.

В январе 2023-го, после полугода обороны, город был оккупирован, а завод Knauf – уничтожен. Второй завод группы расположен в Киеве, его мощность – около 25 млн кв. м гипсокартона и 200 000 т сухих смесей. В 2023-м выручка «Кнауф Гипс Киев» выросла на 66,2%, до 3,64 млрд грн, по данным YouControl.