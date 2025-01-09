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Knauf завод з виробництва гіпсокартону та сухих сумішей на Тернопільщині /колаж Олександра Карасьова
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Forbes Digital

«Сміливий крок». Німецький Knauf за 6,5 млрд грн будує завод будматеріалів на Тернопільщині. На що він розраховує?

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

3 хв читання

Knauf будує завод з виробництва гіпсокартону та сухих сумішей за €150 млн на Тернопільщині. На що розрахунок? Фото колаж Олександра Карасьова

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Німецька Knauf у 2023-му втратила свій найбільший український завод в Соледарі, який був окупований російськими військами. Тепер група будує на Тернопільщині новий завод з виробництва гіпсокартону та сухих будівельних сумішей за 6,5 млрд грн (€150 млн). Обсяг ринку цих матеріалів в Україні майже вдвічі менший за заплановані інвестиції. Чи виправданий ризик?

Обпалений вогнем та посічений уламками і кулями каркас – усе, що залишилось від найбільшого в Україні заводу з виробництва гіпсокартону та сухих будівельних сумішей Knauf в Соледарі. На рік він міг виготовляти 60 млн м кв. гіпсокартонних плит та до 300 000 т сухих будівельних сумішей. 

У січні 2023-го, після півроку оборони, місто було окуповане, а завод Knauf – знищений. Другий завод групи розташований в Києві, його потужність – близько 25 млн кв м гіпсокартону та 200 000 т сухих сумішей. У 2023-му виторг «Кнауф Гіпс Київ» зріс на 66,2% – до 3,64 млрд грн, за даними YouControl.

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