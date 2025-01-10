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Сладкая экспансия под вопросом. Украина в прошлом году экспортировала 746 300 т сахара – это рекорд за 27 лет. Чего ожидать в 2025 году?

Влада Ясько /из личного архива
Влада Ясько
Forbes

2 хв читання

Україна експортувала рекордні 746 300 т цукру на півмільйона доларів /Getty Images

Экспорт сахара достиг максимума за 27 лет, превысив прошлогодний показатель на 47%. Фото Getty Images

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Экспорт сахара достиг максимума за 27 лет, превысив прошлогодний показатель на 47%. За год на внешние рынки украинские аграрии продали 746 300 т сахара на $419 млн. Как изменилась география экспорта и почему в следующем году рекорд вряд ли удастся повторить

«Мы ожидали даже больших объемов», – говорит заместитель генерального директора Хмельницкой агрокомпании Aspik Group Дмитрий Панчук.

Надежды коммерческого директора Житомирской агрокомпании Cygnet Наталии Богданович тоже оправдались не полностью. Несмотря на увеличение посевных площадей под сахарную свеклу на 500 га, урожайность и сахаристость культуры пострадала из-за жары.

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