Сладкая экспансия под вопросом. Украина в прошлом году экспортировала 746 300 т сахара – это рекорд за 27 лет. Чего ожидать в 2025 году?

Экспорт сахара достиг максимума за 27 лет, превысив прошлогодний показатель на 47%. За год на внешние рынки украинские аграрии продали 746 300 т сахара на $419 млн. Как изменилась география экспорта и почему в следующем году рекорд вряд ли удастся повторить