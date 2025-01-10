Forbes Digital підписка
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

Солодка експансія під питанням. Україна у минулому році експортувала 746 300 т цукру – це рекорд за 27 років. Чого чекати у 2025-му?

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes

2 хв читання

Україна експортувала рекордні 746 300 т цукру на півмільйона доларів /Getty Images

Експорт цукру досяг максимуму за 27 років, перевищивши минулорічний показник на 47%. Фото Getty Images

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

05:36 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 05:36

Експорт цукру досяг максимуму за 27 років, перевищивши минулорічний показник на 47%. За рік на зовнішні ринки українські аграрії продали 746 300 т цукру на $419 млн. Як змінилась географія експорту та чому в наступному році рекорд навряд вдасться повторити?

«Ми очікували навіть більших обсягів», – каже заступник генерального директора Хмельницької агрокомпанії Aspik Group Дмитро Панчук.

Сподівання комерційної директорки Житомирської агрокомпанії Cygnet, Наталії Богданович, теж виправдались не повністю. Попри збільшення посівних площ під цукровий буряк на 500 га, врожайність та цукристість культури постраждала через спеку.. 

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні