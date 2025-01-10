Солодка експансія під питанням. Україна у минулому році експортувала 746 300 т цукру – це рекорд за 27 років. Чого чекати у 2025-му?

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Експорт цукру досяг максимуму за 27 років, перевищивши минулорічний показник на 47%. За рік на зовнішні ринки українські аграрії продали 746 300 т цукру на $419 млн. Як змінилась географія експорту та чому в наступному році рекорд навряд вдасться повторити?
«Ми очікували навіть більших обсягів», – каже заступник генерального директора Хмельницької агрокомпанії Aspik Group Дмитро Панчук.
Сподівання комерційної директорки Житомирської агрокомпанії Cygnet, Наталії Богданович, теж виправдались не повністю. Попри збільшення посівних площ під цукровий буряк на 500 га, врожайність та цукристість культури постраждала через спеку..
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