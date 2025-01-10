Солодка експансія під питанням. Україна у минулому році експортувала 746 300 т цукру – це рекорд за 27 років. Чого чекати у 2025-му?

Експорт цукру досяг максимуму за 27 років, перевищивши минулорічний показник на 47%. За рік на зовнішні ринки українські аграрії продали 746 300 т цукру на $419 млн. Як змінилась географія експорту та чому в наступному році рекорд навряд вдасться повторити?