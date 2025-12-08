В 2025 году лидеры «Большого строительства» «Автострада», Onur, RDS и «Автомагистраль-Юг» сократили выручку из-за снижения финансирования . Как крупнейшие дорожные компании преодолевают вызов нехватки финансирования от государства и какие ожидания возлагают на новый год?

На 2026 год в госбюджете предусмотрено 12,8 млрд грн для Агентства восстановления на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования. Для нормального функционирования дорожной отрасли необходимо в пять-шесть раз больше, отмечал вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

«Для отрасли это означает продолжение режима ограниченного инвестирования: компании вынуждены балансировать между сохранением производственных мощностей и неопределенностью с расчетами», – говорит соучредитель группы RDS Юрий Шумахер.