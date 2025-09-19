На 2026 год в проекте госбюджета предусмотрено 12,8 млрд грн для Агентства восстановления на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования. Об этом во время часа вопросов правительству заявил вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба. Он подчеркнул, что средств «критически недостаточно».

Подробности

По его словам, для нормального функционирования дорожной отрасли требуется в пять-шесть раз больше финансирования.

Кулеба отметил, что дороги играют ключевую роль не только для перевозок и экономики, но и для эвакуационных маршрутов, работы экстренных служб, доступа к школам и больницам, а значит – для обороноспособности страны. «Дороги – это не только инфраструктура, это логистика, в том числе военная. В прифронтовых регионах, в частности Николаевской области, потребность максимально актуальна», – подчеркнул министр.

Вице-премьер добавил, что правительство и парламент должны совместно наработать решение, которое позволит закрыть эту потребность, ведь прифронтовые регионы должны быть приоритетом в распределении средств.

«Мы не можем допустить, чтобы дороги стали слабым звеном нашей обороны, нашей экономики», – подытожил Кулеба.

Контекст

Содержание дорог в первую очередь предполагает строительство эвакуационных маршрутов, заявлял в декабре прошлого года Кулеба. «Порты, железная дорога, объекты энергетики, дороги, мосты… постоянно находятся под обстрелами. Поэтому все статьи и миллиарды – об «удержать». Особенно дороги. Иначе можем подорвать всю военную логистику», – говорил вице-премьер.

По его оценке, на содержание дорог необходимо 52 млрд грн.

18 февраля Кабмин распределил 12,6 млрд грн на развитие и содержание дорог в 2025 году.

В марте Совет директоров Всемирного банка одобрил проект на $432 млн «Создание устойчивой инфраструктуры в условиях уязвимой среды (DRIVE)». Он направлен на укрепление национальной дорожной сети и повышение эффективности транспортного сектора Украины.

В июне Украина получила $190 млн на проект Всемирного банка по ремонту мостов и дорог.