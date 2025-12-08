Прослухати матеріал
У 2025 році лідери «Великого будівництва» «Автострада», Onur, RDS та «Автомагістраль-Південь» скоротили виторги через зниження фінансування. Як найбільші дорожні компанії долають виклик браку фінансування від держави та які очікування покладають на новий рік?
На 2026 рік у держбюджеті передбачено 12,8 млрд грн для Агенції відновлення на утримання та ремонт автомобільних доріг загального користування. Для нормального функціонування дорожньої галузі потрібно у п’ять-шість разів більше, зазначав віцепрем’єр-міністр із відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
«Для галузі це означає продовження режиму обмеженого інвестування: компанії змушені балансувати між збереженням виробничих потужностей і невизначеністю з розрахунками», – каже співзасновник групи RDS Юрій Шумахер.
