У 2025 році лідери «Великого будівництва» «Автострада», Onur, RDS та «Автомагістраль-Південь» скоротили виторги через зниження фінансування . Як найбільші дорожні компанії долають виклик браку фінансування від держави та які очікування покладають на новий рік?

На 2026 рік у держбюджеті передбачено 12,8 млрд грн для Агенції відновлення на утримання та ремонт автомобільних доріг загального користування. Для нормального функціонування дорожньої галузі потрібно у п’ять-шість разів більше, зазначав віцепрем’єр-міністр із відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

«Для галузі це означає продовження режиму обмеженого інвестування: компанії змушені балансувати між збереженням виробничих потужностей і невизначеністю з розрахунками», – каже співзасновник групи RDS Юрій Шумахер.