Спотыкайся, вставай, масштабируйся. Как удачно продавать на интернациональных рынках? Рассказывают основатели «Кормотеха», Terra Food, «Спецтехоснастки» и Anna October

Украинские компании экспортируют сырье, товары и услуги. А научились ли зарабатывать за границей? Forbes Ukraine поговорил об этом с владельцами четырех разноплановых украинских бизнесов, которые системно масштабируются на международных рынках. Получилась дорожная карта экспансии от производителя кормов для домашних животных «Кормотех», поставщика форм для литья пластиков и пластиковых упаковок «Спецтехоснастка», бренда одежды Anna October и производителя молочной продукции Terra Food.
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Материал опубликован в журнале Forbes Ukraine №7 [34] за февраль — март 2025 года.
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