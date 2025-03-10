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Спотыкайся, вставай, масштабируйся. Как удачно продавать на интернациональных рынках? Рассказывают основатели «Кормотеха», Terra Food, «Спецтехоснастки» и Anna October

Катерина Шаповал /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Катерина Шаповал
Forbes
Денис Кацило /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Денис Кацило
Forbes
Марина Тупчиенко
Марина Тупчиенко
Forbes

9 хв читання

Максим Войтович, Владимир Лемперт, Ростислав Вовк, Анна Октябрь. /коллаж Анастасия Шишенок

Максим Войтович, Владимир Лемперт, Ростислав Вовк, Анна Октябрь. Фото коллаж Анастасия Шишенок

Украинские компании экспортируют сырье, товары и услуги. А научились ли зарабатывать за границей? Forbes Ukraine поговорил об этом с владельцами четырех разноплановых украинских бизнесов, которые системно масштабируются на международных рынках. Получилась дорожная карта экспансии от производителя кормов для домашних животных «Кормотех», поставщика форм для литья пластиков и пластиковых упаковок «Спецтехоснастка», бренда одежды Anna October и производителя молочной продукции Terra Food.

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Материал опубликован в журнале Forbes Ukraine №7 [34] за февраль — март 2025 года.

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