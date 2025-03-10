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Forbes Digital

Спотикайся, підводься, масштабуйся. Як успішно продавати на міжнародних ринках? Розповідають засновники «Кормотеху», Terra Food, «Спецтехоснастки» та Anna October

Катерина Шаповал /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Катерина Шаповал
Forbes
Денис Кацило /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Денис Кацило
Forbes
Марина Тупчієнко
Марина Тупчієнко
Forbes

9 хв читання

Максим Войтович, Володимир Лемперт, Ростислав Вовк, Анна Октябрь. /колаж Анастасія Шишенок

Максим Войтович, Володимир Лемперт, Ростислав Вовк, Анна Октябрь. Фото колаж Анастасія Шишенок

Українські компанії експортують сировину, товари й послуги. А чи навчилися заробляти за кордоном? Forbes Ukraine поговорив про це із власниками чотирьох різнопланових українських бізнесів, які системно масштабуються на міжнародних ринках. Вийшла дорожня карта експансії від виробника кормів для домашніх тварин «Кормотех», постачальника форм для лиття пластиків і пластикових пакувань «Спецтехоснастка», бренду одягу Anna October та виробника молочної продукції Terra Food.

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Матеріал опубліковано у журналі Forbes Ukraine №7 [34] за лютий — березень 2025 року.

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