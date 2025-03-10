Спотикайся, підводься, масштабуйся. Як успішно продавати на міжнародних ринках? Розповідають засновники «Кормотеху», Terra Food, «Спецтехоснастки» та Anna October

Українські компанії експортують сировину, товари й послуги. А чи навчилися заробляти за кордоном? Forbes Ukraine поговорив про це із власниками чотирьох різнопланових українських бізнесів, які системно масштабуються на міжнародних ринках. Вийшла дорожня карта експансії від виробника кормів для домашніх тварин «Кормотех», постачальника форм для лиття пластиків і пластикових пакувань «Спецтехоснастка», бренду одягу Anna October та виробника молочної продукції Terra Food.