«Топменеджер, который не будет воровать». Руководитель «Укрнафты» Сергей Корецкий возглавит «Нафтогаз». Какое наследие он получит

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Сергей Корецкий возглавит крупнейшую государственную компанию страны «Нафтогаз Украины». До этого он более двух лет руководил «Укрнафтой». Каковы причины карьерного взлета бывшего руководителя сети WOG и совладельца кафе Idealist?
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