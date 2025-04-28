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«Топменеджер, который не будет воровать». Руководитель «Укрнафты» Сергей Корецкий возглавит «Нафтогаз». Какое наследие он получит

Игорь Орел /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Игорь Орел
Forbes

4 хв читання

Сергій Корецький очолив найбільшу державну компанію країни «Нафтогаз України». /Антон Забельский для Forbes Ukraine

Сергей Корецкий возглавил крупнейшую государственную компанию страны «Нафтогаз Украины». Фото Антон Забельский для Forbes Ukraine

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Сергей Корецкий возглавит крупнейшую государственную компанию страны «Нафтогаз Украины». До этого он более двух лет руководил «Укрнафтой». Каковы причины карьерного взлета бывшего руководителя сети WOG и совладельца кафе Idealist?

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