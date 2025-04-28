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Сергій Корецький очолив найбільшу державну компанію країни «Нафтогаз України». /Антон Забєльський для Forbes Ukraine
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«Топменеджер, який не буде красти». Керівник «Укрнафти» Сергій Корецький очолить «Нафтогаз». Який спадок він отримає

Ігор Орел /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Ігор Орел
Forbes

4 хв читання

Сергій Корецький очолив найбільшу державну компанію країни «Нафтогаз України». Фото Антон Забєльський для Forbes Ukraine

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Сергій Корецький очолить найбільшу державну компанію країни «Нафтогаз України». До цього він більш ніж два роки керував «Укрнафтою». Які причини карʼєрного злету колишнього керівника мережі WOG і співвласника кавʼярень Idealist?

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