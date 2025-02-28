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«Это не о прибыли сейчас». В Киеве сдали три новых бизнес-центра в 2024-м – «Стоик», tw12ve и Heritage. Будет ли спрос?

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes
Николай Маранчак /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Николай Маранчак
Forbes

3 хв читання

Бізнес-центр «Стоїк» у Києві /предоставлено пресс-службой

Бизнес-центр «Стоик» в Киеве Фото предоставлено пресс-службой

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В 2024-м в Киеве арендовали на 42% больше офисов, чем годом ранее. На вакантность это не сильно повлияло – она снизилась примерно на 3%. Кто открыл новые БЦ в условиях высокой конкуренции и сколько стоит аренда?

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Рынок офисной недвижимости в Киеве оживает. В 2024 году в столице запустили три новых бизнес-центра общей площадью 34 000 кв. м. Это почти втрое больше, чем годом ранее – в 2023-м ввели в эксплуатацию только корпус Unit.City B4 на 13 200 кв. м, свидетельствуют данные CBRE Ukraine.

Это немного на фоне 2,26 млн кв. м общего количества офисов в Киеве. Однако для рынка, где четверть арендных площадей еще в начале 2024 года пустовала, конкуренция обостряется.

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