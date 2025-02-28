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«Це не про прибуток зараз». У Києві здали три нові бізнес-центри у 2024-му – «Стоїк», tw12ve і Heritage. Чи буде попит?

Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes
Микола Маранчак /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Микола Маранчак
Forbes

3 хв читання

Бізнес-центр «Стоїк» у Києві /надано пресслужбою

Бізнес-центр «Стоїк» у Києві Фото надано пресслужбою

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У 2024-му в Києві орендували на 42% більше офісів, ніж роком раніше. На вакантність це не дуже вплинуло – вона знизилася приблизно на 3%. Хто відкрив нові БЦ в умовах високої конкуренції і скільки коштує оренда? 

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Ринок офісної нерухомості у Києві оживає. У 2024 році в столиці запустили три нових бізнес-центри загальною площею 34 000 кв. м. Це майже втричі більше, ніж роком раніше – у 2023-му ввели в експлуатацію лише корпус Unit.City B4 на 13 200 кв. м, свідчать дані CBRE Ukraine.

Це небагато на тлі 2,26 млн кв. м загальної кількості офісів у Києві. Проте для ринку, де чверть орендних площ ще на початку 2024 року пустувала, конкуренція загострюється.

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