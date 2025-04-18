Цены на лекарства как в Европе. Минздрав запускает Национальный каталог цен, регулирующий стоимость лекарств. Как будет работать система

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Министерство здравоохранения (МОЗ) в апреле 2025 года начало формировать Национальный каталог цен. Цель – зафиксировать предельную максимальную стоимость, которую должны соблюдать как украинские, так и международные производители лекарств. Что будет с ценами?
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