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Цены на лекарства как в Европе. Минздрав запускает Национальный каталог цен, регулирующий стоимость лекарств. Как будет работать система

Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes

3 хв читання

Ціни на ліки в Україні контролюватиме МОЗ /коллаж Анастасия Савеленко для Forbes Ukraine

Министерство здравоохранения создает Национальный каталог цен Фото коллаж Анастасия Савеленко для Forbes Ukraine

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Министерство здравоохранения (МОЗ) в апреле 2025 года начало формировать Национальный каталог цен. Цель – зафиксировать предельную максимальную стоимость, которую должны соблюдать как украинские, так и международные производители лекарств. Что будет с ценами?

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