Ціни на ліки як у Європі. МОЗ запускає Національний каталог цін, який регулюватиме вартість ліків. Як працюватиме система

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Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) у квітні 2025 року почало формувати Національний каталог цін. Мета – зафіксувати граничну максимальну вартість, якої мають дотримуватися як українські, так і міжнародні виробники ліків. Що буде з цінами?
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