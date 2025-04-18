Ціни на ліки як у Європі. МОЗ запускає Національний каталог цін, який регулюватиме вартість ліків. Як працюватиме система

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) у квітні 2025 року почало формувати Національний каталог цін. Мета – зафіксувати граничну максимальну вартість, якої мають дотримуватися як українські, так і міжнародні виробники ліків. Що буде з цінами?