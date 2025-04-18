Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

Ціни на ліки як у Європі. МОЗ запускає Національний каталог цін, який регулюватиме вартість ліків. Як працюватиме система

Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes

3 хв читання

Ціни на ліки в Україні контролюватиме МОЗ /колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

Міністерство охорони здоров’я створює Національний каталог цін Фото колаж Анастасія Савеленко для Forbes Ukraine

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

05:12 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 05:12

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) у квітні 2025 року почало формувати Національний каталог цін. Мета – зафіксувати граничну максимальну вартість, якої мають дотримуватися як українські, так і міжнародні виробники ліків. Що буде з цінами?

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Другий випуск 2025 року вже у передпродажу
Другий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні