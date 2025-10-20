Forbes Digital підписка
CEO Дмитро Деркач на форумі «Forbes Health»
«В бизнесе не должно быть синдрома неполноценности». Как строить глобальную компанию и выйти в выручку $260 млн. Опыт «Юрия-Фарм»

Выступление CEO «Юрия-Фарм» Дмитрия Деркача на форуме «Forbes Health»

Украинская фармкомпания «Юрия-Фарм» выросла в 2024-м на 10%. Ежегодно она экспортирует лекарства в 50 стран. Во что инвестирует компания и куда планирует экспансию? Главное из выступления CEO «Юрия-Фарм» Дмитрия Деркача на форуме «Forbes Health»

«Мы готовились к этому интервью полгода. Я убеждал Дмитрия: как они мыслят – это интересно», – сказал на конференции «Forbes Health» 10 октября редактор-основатель Forbes Ukraine Владимир Федорин.

«Юрия-Фарм» – одна из крупнейших частных фармкомпаний Украины, основанная в 1998 году Николаем Гуменюком. Специализируется на разработке, производстве и дистрибуции инфузионных и парентеральных препаратов, а также средств анестезии, интенсивной терапии и пульмонологии. На октябрь 2025-го обладает 41 производственной линией, выпускает более 290 млн единиц продукции в год, доля рынка – 3,3%.

