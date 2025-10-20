Українська фармкомпанія «Юрія-Фарм» зросла у 2024-му на 10%. Щороку вона експортує ліки до 50 країн. У що інвестує компанія і куди планує експансію? Головне з виступу CEO «Юрія-Фарм» Дмитра Деркача на форумі «Forbes Health»
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
«Ми готувалися до цього інтерв’ю пів року. Я переконував Дмитра: як вони мислять – це цікаво», – сказав на конференції «Forbes Health» 10 жовтня редактор-засновник Forbes Ukraine Володимир Федорін.
«Юрія-Фарм» – одна з найбільших приватних фармкомпаній України, заснована у 1998 році Миколою Гуменюком. Спеціалізується на розробці, виробництві та дистрибуції інфузійних і парентеральних препаратів, а також засобів для анестезії, інтенсивної терапії та пульмонології. На жовтень 2025-го має 41 виробничу лінію, випускає понад 290 млн одиниць продукції на рік, частка ринку – 3,3%.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.