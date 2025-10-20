Українська фармкомпанія «Юрія-Фарм» зросла у 2024-му на 10%. Щороку вона експортує ліки до 50 країн. У що інвестує компанія і куди планує експансію? Головне з виступу CEO «Юрія-Фарм» Дмитра Деркача на форумі «Forbes Health»

«Ми готувалися до цього інтерв’ю пів року. Я переконував Дмитра: як вони мислять – це цікаво», – сказав на конференції «Forbes Health» 10 жовтня редактор-засновник Forbes Ukraine Володимир Федорін.

«Юрія-Фарм» – одна з найбільших приватних фармкомпаній України, заснована у 1998 році Миколою Гуменюком. Спеціалізується на розробці, виробництві та дистрибуції інфузійних і парентеральних препаратів, а також засобів для анестезії, інтенсивної терапії та пульмонології. На жовтень 2025-го має 41 виробничу лінію, випускає понад 290 млн одиниць продукції на рік, частка ринку – 3,3%.